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В Кишиневе предупредили врача из-за слов об отказе оперировать русских

В Кишиневе больница выдала предупреждение врачу из-за слов об отказе оперировать русских
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Руководство Республиканской клинической больницы в Кишиневе выдало предупреждение врачу, который сказал пациентке, что «не оперирует русских и считает их врагами». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Комиссия по этике и деонтологии медицинского учреждения «рассмотрела случай со всех сторон» и установила, что пациентке, с которой говорил врач, была оказана необходимая медицинская помощь и проведена операция. Сама женщина заявила комиссии, что не имеет претензий к врачу, сказано в сообщении.

«Однако Комитет по этике и деонтологии отметил некоторые проявления врача, отклоняющиеся от норм этики и деонтологии, предусмотренных Кодексом этики медицинского работника и фармацевта, и принял решение выдать [ему] предупреждение», — заявили в пресс-службе.

Также врача обязали пройти курс по теме «Этика и деонтология медицинского работника и провизора». Он согласился с решением членов комиссии, заключили в пресс-службе больницы.

В конце июля молдавское издание NewsMaker со ссылкой на видео из соцсетей сообщило, что один из врачей Республиканской клинической больницы заявил пациентке, что не будет ее лечить. Это произошло после того, как женщина по-русски ответила на его приветствие на румынском языке, писал портал.

«Это меня оскорбляет. Я захожу, говорю: «Buna ziua». А вы мне: «Здравствуйте». Мне хочется вытащить [автомат] Калашникова и расстрелять вас, потому что вы для меня сразу враг. Вы русская? Русская-русская? Я русских не оперирую, это враги», — говорил врач на видео.

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Женщина ответила медику, что она по национальности русская, но родилась в Молдавии, а ее муж — молдаванин. Врач в ответ поправил ее: «Он — румын».

Руководство больницы после произошедшего принесло извинения пациентке и пообещало принять необходимые меры для предотвращения таких ситуаций в будущем.

«Все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности», — подчеркнули в медицинском учреждении.

Сам врач заявил изданию Ziarul de Gardă, что не разделяет пациентов по национальному и языковому признакам, и пожаловался на угрозы в свой адрес. Многие фразы на видео он назвал вырванными из контекста. Медик заверил, что разговаривал с пациенткой «в шутливом тоне, чтобы успокоить ее перед предстоящей операцией». Женщина, по словам врача, не знала, что разговор снимает ее соседка по палате.

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Кишинев Молдавия врач
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