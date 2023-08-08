Пекин отказал США в праве «давать указания» по спорным территориям

Минобороны Китая: США не могут давать указания по спорным землям в Южно-Китайском море

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Власти США не могут «давать указания» о статусе спорных территорий в Южно-Китайском море, так как не являются заинтересованной стороной, заявил представитель Министерства национальной обороны Китая У Цянь, передает Global Times.

«США не являются заинтересованной стороной в проблеме Южно-Китайского моря, не имеют права давать указания по этому вопросу», — сказал он.

Китай требует, чтобы Соединенные Штаты «немедленно прекратили использовать проблему Южно-Китайского моря для разжигания раздора и беспорядков», добавил представитель Минобороны.

Вашингтон должен «в действительности уважать территориальный суверенитет, морское право и законные интересы Китая в Южно-Китайском море, уважать активные усилия, предпринимаемые странами региона для защиты мира и стабильности» на его территории, подчеркнул он.

Утром 6 августа береговая охрана и армия Филиппин обвинили Китай в блокировке своих судов близ спорной отмели Аюнгин на островах Спратли (Наньша) и обстреле их из водометов. Статус этих островов (находятся в Индийском океане к западу от Филиппин и к северу от Брунея) оспаривают шесть государств — Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

США на фоне произошедшего поддержали Манилу. В заявлении, которое опубликовал Госдепартамент, говорилось, что Китай вмешался в законное осуществление Филиппинами свободы судоходства в открытом море и поставил под угрозу безопасность филиппинских судов и экипажа. Ведомство обвинило китайскую сторону в создании угрозы миру и безопасности в регионе.

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер написал 6 августа в X (ранее — Twitter), что Вашингтон осуждает действия Китая.