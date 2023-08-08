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В мэрии сообщили статистику градостроительных документов для соцобъектов

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Новости Москвы
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

За семь месяцев Москомархитектурой выдано около 900 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) на строительство соцобъектов, сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская.

По словам главы ведомства, эта статистика демонстрирует положительную динамику развития социальной инфраструктуры в городе.

«Нередко один участок предусматривает несколько видов разрешенного использования, — подчеркнула Княжевская. — Чаще всего это объекты дошкольного, начального и среднего образования — более 500 ГПЗУ».

Помимо этого, 400 документов допускают строительство объектов среднего и высшего профобразования. На 230 участках могут расположиться спортплощадки.

Председатель Москомархитектуры уточнила, что 216 документов выданы для объектов культуры и досугового назначения. Еще 200 ГПЗУ допускают строительство поликлиник и других элементов амбулаторной инфраструктуры.

Ранее Юлиана Княжевская сообщила, что мэрия Москвы за счет городского бюджета возведет еще 29 объектов социнфраструктуры. При этом больше всего документов было оформлено для строительства образовательных учреждений. Всего их 18, из них семь — это детские сады, еще 11 — школы. Помимо этого, с начала года согласованы документы для возведения за счет бюджета четырех объектов здравоохранения, трех спортивных, двух жилых и по одному социальному и культурному сооружению. Всего же за первые четыре месяца 2023 года Москомархитектура выпустила около 450 градостроительных планов земельных участков для строительства соцобъектов, общая площадь которых составила около 520 тыс. кв. м.

Теги
Москва социальная инфраструктура Строительство детсады школы градостроительство Москомархитектура Андрей Бочкарев