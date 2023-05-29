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Город ,  
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Мэрия Москвы за счет бюджета возведет еще 29 объектов социнфраструктуры

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Москомархитектура подготовила 29 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства социальных объектов за первые четыре месяца текущего года, сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская. По ее словам, все объекты будут построены за счет городского бюджета.

«Город продолжает активно развивать свою социальную инфраструктуру, возводя новые детские сады и школы, — подчеркнула главы Москомархитектуры. — Оформление ГПЗУ — один из первых этапов реализации проектов, подготовка и выдача такого количества планов за четыре месяца — хороший показатель».

Руководитель комитета также уточнила, что общая площадь объектов, для которых ведомство выпустило документацию за пять месяцев этого года, составила около 520 тыс. кв. м. По мнению Княжевской, строительство этих социально значимых объектов позволит создать дополнительные места в дошкольных и школьных учреждениях.

Председатель Москомархитектуры добавила, что больше всего документов было оформлено для строительства образовательных объектов. Всего их 18, из них семь — это детские сады, еще 11 — школы. Помимо этого с начала года согласованы документы для возведения за счет бюджета четырех объектов здравоохранения, трех спортивных, двух жилых и по одному социальному и культурному сооружению.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, подводя итоги прошлого года, рассказал, что в столице возвели 98 социальных объектов различного назначения в рамках комплексного развития районов столицы. Так, за 2022 год в городе построили 34 детских сада, 20 школьных зданий, шесть объектов культуры, 17 медицинских учреждений и 21 спортивный объект.

Теги
Москва социальная инфраструктура детсады школы Строительство Андрей Бочкарев Москомархитектура

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За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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