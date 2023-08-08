Защита обжаловала приговор основателю Group-IB Сачкову

Илья Сачков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжаловала вынесенный ему 14-летний приговор по делу о государственной измене. Об этом сообщил адвокат Сачкова Сергей Афанасьев, передает «РИА Новости».

«Вчера подали жалобу, будем ждать назначения рассмотрения в Первом апелляционном суде, это вряд ли случится раньше октября. В жалобе мы настаиваем на оправдании», — рассказал Афанасьев.

Приговор в 14 лет Мосгорсуд вынес 26 июля. Обвинение запрашивало для Сачкова 18 лет. Подсудимый свою вину не признал.

Сачкова арестовали 28 сентября 2021 года. Источники РБК сообщали, что арест мог быть связан с делом о госизмене пятилетней давности, по которому экс-глава компании проходил свидетелем. Тогда по подозрению в госизмене арестовали руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова.

Другие собеседники связывали арест Сачкова с криптолокерами — вредоносными программами, которые шифруют данные на компьютере жертвы и требуют выкуп за расшифровку. Была версия, что дело против бизнесмена возбудили после передачи США данных о причастности российских хакеров к вмешательству в выборы американского президента в 2016 году.

Российские власти вмешательство в дела других стран неоднократно отрицали.