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Дело о госизмене главы Group-IB ,  
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Защита обжаловала приговор основателю Group-IB Сачкову

Адвокат Афанасьев: защита обжаловала приговор основателю Group-IB Илье Сачкову
Сюжет
Дело о госизмене главы Group-IB
Илья Сачков
Илья Сачков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжаловала вынесенный ему 14-летний приговор по делу о государственной измене. Об этом сообщил адвокат Сачкова Сергей Афанасьев, передает «РИА Новости».

«Вчера подали жалобу, будем ждать назначения рассмотрения в Первом апелляционном суде, это вряд ли случится раньше октября. В жалобе мы настаиваем на оправдании», — рассказал Афанасьев.

Приговор в 14 лет Мосгорсуд вынес 26 июля. Обвинение запрашивало для Сачкова 18 лет. Подсудимый свою вину не признал.

Сачкова арестовали 28 сентября 2021 года. Источники РБК сообщали, что арест мог быть связан с делом о госизмене пятилетней давности, по которому экс-глава компании проходил свидетелем. Тогда по подозрению в госизмене арестовали руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова.

Другие собеседники связывали арест Сачкова с криптолокерами — вредоносными программами, которые шифруют данные на компьютере жертвы и требуют выкуп за расшифровку. Была версия, что дело против бизнесмена возбудили после передачи США данных о причастности российских хакеров к вмешательству в выборы американского президента в 2016 году.

Российские власти вмешательство в дела других стран неоднократно отрицали.

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Компания Group-IB работала на рынке кибербезопасности с 2003 года. Она была основана студентами МГТУ им. Баумана Сачковым и Дмитрием Волковым. Персонал фирмы работает над созданием продуктов для защиты интеллектуальной собственности, предотвращения кибератак и мошенничества.

В апреле этого года российский менеджмент выкупил отечественный бизнес Group-IB и теперь работает под брендом F.A.C.C.T. Непосредственно Group-IB теперь представлена только на международном рынке. Штаб-квартира Group-IB находится в Сингапуре.

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