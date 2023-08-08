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МВД начало проверку по видео с ранением ножом мужчины в центре Москвы

МВД: проводится проверка по видео с ранением ножом мужчины в центре Москвы
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

У ресторана «Аист» на Патриарших прудах произошла драка, мужчина получил ножевое ранение, московская полиция начала проверку, рассказали РБК в ведомстве. Видео инцидента появилось в телеграм-канале Mash.

«Проводится проверка по размещенному видео в Telegram», — сообщили в МВД.

По данным телеграм-канала, мужчина получил ножевое ранение в живот.

Пострадавшему помогли боксеры Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров, они вызвали медиков, говорится в сообщении канала.

В ресторане «Аист» отказались от комментариев. Там отметили, что инцидент произошел не на территории заведения.

В октябре 2021 года у ресторана на Новом Арбате произошел конфликт с перестрелкой.

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24-летний мужчина получил пулевое ранение в живот. Выстрел был совершен из травматического оружия. В драке принимали участие три человека, они сидели за одним столом в ресторане.

После инцидента двое участников покинули место происшествия, они скрылись на автомобиле Porsche.

Теги
Москва нож драка Патриаршие пруды МВД новости
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