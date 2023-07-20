В убийстве найденного в Москве с ножевыми ранами мальчика признался друг

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Подросток 2010 года рождения признался в убийстве 11-летнего мальчика, тело которого с ножевыми ранениями накануне нашли в коллекторе в одном из московских парков. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета.

Подросток «дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля 2023 года», сказали в СК. При обыске дома у мальчика провели обыск и нашли одежду со следами крови, добавили в прокуратуре.

В среду ведомства сообщили, что в парковой зоне в районе Каширского шоссе нашли тело ребенка с ножевыми ранами. Его мать подала заявление о розыске: 18 июля мальчик ушел гулять со сверстником и домой не вернулся.

Источник РЕН ТВ рассказал, что мальчик пошел со своим 13-летним другом на детскую площадку, после чего они решили отправиться в парк. Записи с камер видеонаблюдения показали, что оттуда друг вышел уже один, а родным он сказал, что с погибшим не встречался.