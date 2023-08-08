Somon Air возобновит полеты в аэропорт Жуковский

Фото: somonair.com

Национальная авиакомпания Таджикистана Somon Air возобновит полеты по маршруту Душанбе — Москва (аэропорт Жуковский) и в обратном направлении с 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает «Интерфакс».

Рейсы в обе стороны будут выполняться один раз в неделю. Вылетать из Душанбе самолеты будут по вторникам, в 22:20. Вылеты из аэропорта Жуковский в столицу Таджикистана запланированы на 2:00 следующего дня (в ночь на среду).

Купить билеты из Душанбе в Москву на сайте авиаперевозчика можно и сейчас, однако рейсы прилетают (и отправляются из него) только в аэропорт Домодедово.

О намерении возобновить перелеты из Душанбе в Москву и обратно авиакомпания объявила в X (ранее — Twitter) 4 августа, однако дата первого рейса тогда не уточнялась.

Авиаперевозчик также объявил о планах увеличить количество перелетов в обе стороны до двух в неделю. Somon Air намерена открыть рейс по направлению Душанбе — Махачкала и увеличить число перелетов из Душанбе в Самару и Казань, а также из Худжанда в Сургут.

Somon Air начала летать из Душанбе в Москву в сентябре 2018 года. Тогда авиакомпания выполняла три рейса в неделю. Позднее перелеты были приостановлены.

Сейчас авиакомпания продолжает выполнять рейсы в Душанбе из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, в Казань и Самару, а также из Худжанда в Сургут.