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Губернатор отказался ждать суда над мэром Димитровграда для увольнения

Губернатор Русских: самого факта задержания мэра Димитровграда достаточно для увольнения
Алексей Русских
Алексей Русских (Фото: ulgov.ru)

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что не будет ждать суда над задержанным сегодня мэром Димитровграда Андреем Большаковым. По словам главы региона, самого факта задержания достаточно для увольнения главы города.

«К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны. Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия», — написал Русских в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в ближайшее время будет назначен конкурс на место главы администрации Димитровграда.



Задержание Большакова произошло утром 8 августа 2023 года. 

Очевидцы рассказали, что Большаков при задержании пытался оказать сопротивление — заблокировал двери своего автомобиля. Источник ТАСС сообщил, что силовикам пришлось разбить окна машины. Собеседники 73online.ru и Baza рассказали о предупредительном выстреле силовиками в воздух, после чего те вытащили Большакова из машины и положили лицом в асфальт.

При обыске автомобиля мэра нашли более 1 млн руб., их изъяли, добавил собеседник 73online.ru.
 

Теги
мэр города Алексей Русских Ульяновская область кадровые перестановки
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