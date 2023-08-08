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Мэра Димитровграда задержали со стрельбой по делу о взятке

Мэра Димитровграда Большакова задержали по делу о взятке, он оказал сопротивление
Мэра второго города в Ульяновской области задержали силовики, они выстрелили в воздух, разбили окно машины и выволокли его лицом на асфальт. Губернатор отметил, что к главе города «было много вопросов и претензий», его уволят
Андрей Большаков
Андрей Большаков (Фото: bolshakov_an / VK)

Силовики задержали мэра Димитровграда в Ульяновской области Андрея Большакова «при порочащих обстоятельствах», заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны. Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия», — написал он, анонсировав новый конкурс на должность мэра города.

Детали задержания сообщили 73online.ru, Baza и ТАСС со ссылкой на источники. Очевидцы рассказали, что Большаков при задержании пытался оказать сопротивление — заблокировал двери своего автомобиля. Источник ТАСС сообщил, что силовикам пришлось разбить окна машины. Собеседники 73online.ru и Baza рассказали о предупредительном выстреле силовиками в воздух, после чего те вытащили Большакова из машины лицом в асфальт.

При обыске автомобиля мэра нашли более 1 млн руб., их изъяли, добавил собеседник 73online.ru.

Димитровград — второй город по численности населения в Ульяновской области. Основное градообразующее предприятие — Научно-исследовательский институт атомных реакторов. Большаков стал мэром в прошлом году, он был самым молодым мэром среди других атомных городов в России.

Задержание может быть связано с делом о взятке — откате от строительной организации, которая работает в Ульяновской области, его разрабатывают оперативники и следователи из Москвы, пишет Baza. По сведениям канала, кроме мэра задержали советника губернатора Игоря Эделя и его помощника Дмитрия Смирнова.

В пресс-службе губернатора Ульяновской области переадресовали запрос РБК в правоохранительные органы.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Анастасия Серова
Ульяновская область Димитровград взятка задержание
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