Банк России выпустил трехрублевую монету с Виктором Цоем

В сообщении о выпуске монеты с портретом Виктора Цоя ЦБ назвал музыканта «кумиром своего времени», чьи песни «стали символом эпохи перестройки»

Фото: Банк России

Банк России объявил о выпуске памятной серебряной монеты с портретом лидера группы «Кино» Виктора Цоя. В сообщении ЦБ певец назван «кумиром своего времени», чьи песни «стали символом эпохи перестройки».

Виктор Цой на монете изображен с микрофоном в руке на фоне «гитары с символическими языками пламени». Вопреки фанатскому утверждению «Цой жив!» на монете указан и год гибели певца в автокатастрофе — 1990-й.

Монета с портретом Цоя имеет номинал три рубля и обязательна к приему по этому номиналу во все виды платежей. Однако вряд ли кто-то будет ею расплачиваться, ведь изготовлена монета из серебра 925-й пробы и весит 31,1 г. Тираж монеты — 5 тыс. штук.

В 2018 году ЦБ выпустил в обращение серебряную монету с портретом Владимира Высоцкого. Однако та весила 169 г и имела номинал 25 руб.