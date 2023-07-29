Заместителя мэра Архангельска задержали по подозрению в получении взятки

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Сотрудники ФСБ задержали заместителя мэра Архангельска и замглавы организации, учредителем которой выступает город, по подозрению в получении взятки в размере 3,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Архангельской области и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Имен подозреваемых в пресс-службе СК не назвали. Однако источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что речь идет о замглавы Архангельска по городскому хозяйству Владиславе Шевцове, а также об Олеге Пугине. Последний руководит ООО «Спецавтохозяйства по уборке города», а также является заместителем генерального директора АО «Архтеплоэнерго» — управляющей организации ООО «Спецавтохозяйство по уборке города».

Следствие полагает, что в течение двух лет подозреваемые ежемесячно получали от представителя одной из коммерческих организаций взятки в размере 150 тыс. руб. «за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов» на Окружном шоссе в Архангельске. Ведомство пришло к выводу, что они, будучи должностными лицами, действовали по предварительному сговору. В общей сложности подозреваемые получили более 3,5 млн руб., подсчитали в СК.

Против заместителя мэра и его предполагаемого сообщника завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Виновным в совершении этого преступления грозит до 15 лет лишения свободы.

ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» зарегистрировано в Архангельске в 2018 году. Оно занимается обработкой и утилизацией неопасных отходов. В 2020 году сотрудники компании объявили забастовку из-за ее предбанкротного состояния. Причиной такой ситуации стал невыгодный договор с компанией «ЭкоПрофи», пишет 29.ru. После забастовки, уточняет портал, администрация города передала полномочия директора «Спецавтохозяйство по уборке города» Юрия Сазонова компании «Архтеплоэнерго».

Шевцов работает в администрации Архангельска с 2020 года. В январе 2021-го он стал заместителем мэра по городскому хозяйству.