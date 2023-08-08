Посол призвал США не портить «налаживающиеся связи» Грузии и России

Посол Антонов: США не нужно портить налаживающиеся связи между Грузией и России

США не нужно пытаться сорвать «налаживающиеся связи» между Россией и Грузией, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводит телеграм-канал российский дипмиссии.

«Если администрация [США] действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. <...> Важно сосредоточиться на практической работе в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье», — сказал он.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Этому предшествовал вооруженный конфликт в Южной Осетии. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в регион войска. В ответ президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру». Противостояние длилось пять дней. В результате грузинских военных вытеснили за пределы региона, российские части вошли в Грузию и остановились под Тбилиси. 12 августа Медведев сообщил о завершении операции.

Антонов «призвал вести дело к заключению Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом юридически обязывающего соглашения о неприменении силы» вместо того, чтобы «нагнегать обстановку, чем занимаются сейчас США».

Накануне Госдеп в 15-летнюю годовщину вооруженного конфликта опубликовал заявление, в котором призвал Россию «вывести войска на позиции, существовавшие до начала конфликта» в Грузии, а также отказаться от своего признания независимости Абхазии и Южной Осетии.