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Кедровые орехи внесли в перечень стратегически важных товаров и ресурсов

Правительство внесло кедровые орехи в перечень стратегически важных товаров и ресурсов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кедровый орех корейской сосны внесли в список стратегически важных товаров и ресурсов.

В список внесли как орехи в скорлупе, так и очищенные от нее. Изменения вносятся в перечень товаров, применяемых для статьи 226.1 Уголовного кодекса, согласно которой контрабанда стратегических ресурсов наказывается лишением свободы сроком до 7 лет.

С предложением внести кедровый орех в список стратегически важных товаров и ресурсов к президенту России Владимиру Путину обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Внесение ореха в перечень стратегических ресурсов позволит исключить возможность экспорта ореха, заготовленного в Приморском крае, под разрешительные документы из сибирских регионов. <...> Изменение «правил игры» должно способствовать улучшению состояния кедровых лесов, снижению объемов нелегальной заготовки ореха с применением варварских методов», — говорится на сайте правительства региона.

Теги
кедровый орех Михаил Мишустин правительство
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