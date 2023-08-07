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Путина удивило иностранное название системы бронирования авиабилетов

Путина удивило название «Леонардо» для российской системы авиабронирования
Владимир Путин и Сергей Чемезов
Владимир Путин и Сергей Чемезов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым удивился иностранному названию российского сервиса системы бронирования авиабилетов.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Глава «Ростеха» объяснил, что это название «придумал изобретатель системы». «Ну, ладно, это часть мировой культуры», — сказал в ответ Путин.

Систему «Леонардо» запустили в 2022 году, с ней уже работают более 60 авиакомпаний, заявил глава «Ростеха». Он добавил, что ежемесячно в системе регистрируется около 5 млн пассажиров.

В 2019 году премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.

Источник РБК, близкий к правительству, объяснил, что иностранные спецслужбы могут узнавать информацию о передвижениях россиян, в том числе чиновников и военнослужащих.

В 2022 году все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования. Раньше российские перевозчики использовали американские Sabre и Navitaire и испанскую Amadeus.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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