Победительница XXII Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия — 2022» Нина Банная (слева) и победительница в номинации «Миссис Россия — 2023» Жанна Специальная (в центре) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Финал всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия — 2023» прошел в Москве, победительницей стала 32-летняя Жанна Специальная из Геленджика, передает ТАСС.

Она рассказала агентству, что ей захотелось «выйти из декретного отпуска красиво», поэтому она пошла на конкурс — чтобы преобразиться. Специальная получила главный приз конкурса — путевку на Мальту.

В своем Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) она написала, что на активную подготовку к конкурсу у нее ушло два месяца.

«Я в этом году решила: «Ты хочешь быть королевой — будь королевой!». Два месяца активной подготовки, одна интенсивная конкурсная неделя, я выложилась на максимум», — написала она.

Титул «Миссис Россия Globe 2023» получила Анна Грунина из Москвы. Теперь она сможет представлять Россию на конкурсе красоты в Китае в 2024 году. Груниной 38 лет, она мать двоих детей.

Всего в финал конкурса вышли 33 участницы. Самой молодой конкурсанткой была 28-летняя Кристина Гончарова из Пскова, а самой взрослой — 56-летняя Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода.

В состав жюри вошли народный артист России Юрий Антонов, актер Алексей Куличков, а также «Миссис Россия — 2022» Нина Банная и другие.

В 2022 году победительницей конкурса «Миссис Россия» стала владелица международного гостиничного бизнеса Нина Банная из Москвы. Тогда главным призом стала возможность сняться в сериале «Зины в деле» с Олесей Железняк в главной роли.

Конкурс «Миссис Россия» проводится ежегодно с 2000 года.

В июне в Москве прошел национальный конкурс красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023». «Миссис Россия — 2023» стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар, а титул «Миссис Россия мира — 2023» получила Алиса Голубева из Новосибирска.