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Губернатор уволил дорожников после отчета о выполнении плана на 2300%

Кожемяко уволил глав филиалов «Примавтодора» после отчета о 2300% «перевыполнения» плана

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко уволил руководителей филиалов «Хасанский» и «Надеждинский» «Примавтодора» после того, как план дорожного ремонта оказался «выполнен» на 2300%. Об этом он заявил в опубликованном в телеграм-канале видео.

«Мне вчера докладывал непосредственно руководитель филиала хасанского, что он выполнил план на 2300%. Вы мне скажите <...> это что, на 23 года выполнил план? И какие вы планы делаете, если дорога, ну, скажем так, <...> просто-напросто не видела ни грейдера, не видела ни какого-то содержания уже на протяжении, наверное, нескольких месяцев?» — спросил Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что после проверки деятельности «Примавтодора» власти сделают выводы насчет руководства компании. «Мы насыщаем предприятие техникой и средствами. И нам нужен результат, а не «перевыполненные планы», — заявил Кожемяко.

5 августа губернатор Приморского края Олег Кожемяко проинспектировал ремонт трассы Раздольное-Хасан. Для жителей Хасанского района это единственный сухопутный маршрут, связывающий его с Приморским краем. Он раскритиковал состояние дороги, найдя в ней много ям и неровностей. 

АО «Примавтодор» является крупнейшим предприятием дорожной отрасли на территории Приморского края, на котором работает около 3 тыс. человек. Основным видом деятельности является содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них межмуниципального и регионального значения.

Теги
Приморье Олег Кожемяко Автодор дороги
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