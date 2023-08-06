Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на перевале на Алтае

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на Алтае

Фото: МВД России по Алтайскому краю

В Республике Алтай на Семинском перевале произошло ДТП с участием туристов, сообщило региональное управление МВД в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla Ceres выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, следовавший из Горно-Алтайска в Усть-Коксу. Травмы разной степени тяжести получили девять человек, одну из пострадавших экстренно госпитализировали.

На месте ДТП работают экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Республиканская прокуратура уточнила, что ДТП произошло между 580 км и 581 км автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» на территории Онгудайского района. На место происшествия выехал районный прокурор. Следственные органы начали проверку.

2 августа туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем в Пограничном районе Приморья. По данным МВД, водитель Nissan Prairie выехал на встречную полосу и врезался в автобус King Long. От удара второй автомобиль съехал в кювет.

Виновник аварии погиб на месте, 48-летний водитель автобуса получил травмы. В момент столкновения в автобусе находились 50 пассажиров, пострадал один из них.