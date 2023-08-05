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Теракт на Крымском мосту ,  
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По Крымскому мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
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Теракт на Крымском мосту

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает телеграм-канал, где публикуется оперативная информация об обстановке на мосту.

Вечером 4 августа по мосту временно перекрыли движение. Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг атаку на Крымский мост и взрывы в его районе. При этом он сообщил, что жители Керчи поздно вечером 4 августа слышали громкие звуки.

Несколько телеграм-каналов со ссылкой на очевидцев сообщили о звуках взрывов в районе Керченского пролива. «Осторожно, новости» написал, что, по предварительным данным, из-за атаки дронов повреждения получил танкер Sig. Brief сообщил, что инцидент произошел на расстоянии 32 миль (более 50 км) от Керченского пролива, танкер в это время стоял на якорной стоянке.

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили ТАСС, что в Керченском проливе во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины был поврежден танкер, а именно машинное отделение судна. Экипаж не пострадал и находится в безопасности. К месту ЧП прибыли два буксира.

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