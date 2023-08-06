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В ДНР сообщили об обстреле поселка Азотный

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли поселок Азотный
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Военная операция на Украине

Поселок Азотный в Куйбышевском районе Донецка попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

«Есть пострадавшие, информация уточняется», — написал он.

Ранее обстрелу подвергся Ворошиловский район Донецка, там загорелось здание первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. К утру пожар локализовали, сообщили в МЧС.

Пожар начался около 22:30 по местному времени (совпадает с мск), говорил Кулемзин. Здание, о котором идет речь, расположено по адресу: ул. Щорса, дом № 31.

Удар, из-за которого началось возгорание, по словам мэра, нанесли с применением кассетных боеприпасов. О том, что такие снаряды использовались при обстреле города 5 августа, также заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК). Обстрелу подверглись Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы города (в последнем расположен загоревшийся корпус университета).

Теги
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