В ДНР сообщили об обстреле поселка Азотный

Поселок Азотный в Куйбышевском районе Донецка попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

«Есть пострадавшие, информация уточняется», — написал он.

Ранее обстрелу подвергся Ворошиловский район Донецка, там загорелось здание первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. К утру пожар локализовали, сообщили в МЧС.

Пожар начался около 22:30 по местному времени (совпадает с мск), говорил Кулемзин. Здание, о котором идет речь, расположено по адресу: ул. Щорса, дом № 31.



Удар, из-за которого началось возгорание, по словам мэра, нанесли с применением кассетных боеприпасов. О том, что такие снаряды использовались при обстреле города 5 августа, также заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК). Обстрелу подверглись Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы города (в последнем расположен загоревшийся корпус университета).