Маск пообещал оплатить судебные иски уволенных за лайки в Twitter

Владелец Twitter (новое название — X) Илон Маск пообещал оплатить судебные иски пострадавшим за активность в соцсети.

«Если ваш работодатель несправедливо отнесся к вам из-за размещения поста или лайка на этой платформе, мы оплатим ваши судебные расходы. Ограничений нет», — написал он на своей странице в Twitter.

Маск приобрел Twitter за $44 млрд в прошлом году и сразу начал вносить в работу сервиса существенные изменения; некоторые из них вызывали критику cо стороны пользователей и привели к оттоку рекламодателей. Несколько месяцев назад, рассуждая о будущем Twitter, Маск говорил, что в конечном итоге надеется создать «приложение для всего» по образцу WeChat — китайской платформы, которая совмещает целый ряд функций: обмен сообщениями, платежи, вызов такси, заказ еды и другое.

В июле Twitter изменила логотип — место синей птички заняла белая буква X на черном фоне. Маск в тот день опубликовал фотографию штаб-квартиры компании: на здание проецировали букву X. По его словам, переименование и смена логотипа связаны с созданием приложения «для всего». «Название Twitter в этом контексте не имеет смысла, поэтому мы должны попрощаться с птичкой», — написал Маск.