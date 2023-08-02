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МЧС предупредило о подтоплениях в четырех регионах из-за дождей

МЧС: подтопления ожидаются в четырех регионах Сибири и Дальнего Востока из-за дождей
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Подтопления и выход воды на поймы рек ожидаются в ближайшие дни в четырех регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, передает «РИА Новости».

«В ближайшие двое суток возможен выход воды на поймы рек в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия. Подтопление низменных мест прогнозируется и в отдельных районах Красноярского края», — сказано в сообщении.

Также погода будет изменчивой в Амурской области, там ожидаются дожди разной степени интенсивности.

Ученые предупредили, что из-за выпадения большого количества осадков в этих регионах может подняться уровень воды в малых реках. Также возможны подтопления пойм, сообщили синоптики.

По информации МЧС, 2 августа в некоторых районах Амурской области ожидаются грозы. Ночью в восточной части региона могут пройти ливни. Утром в низменностях мог образовываться туман.

Красноярское управление МЧС предупредило жителей Туруханского и Эвенкийского, а также других центральных и южных районов края о грозах и шквалистом усилении ветра.

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Управление МЧС по Бурятии объявило в регионе штормовое предупреждение, оно действует до 4 августа. Ведомство прогнозирует грозы и усиление порывов ветра до 24 м/с.

Забайкальский главк МЧС сообщил, что кратковременные дожди в регионе возможны днем, в западных районах края ожидаются ливни и грозы.

Теги
потоп Погода Дальний Восток Сибирь ливни Амурская область Забайкальский край Бурятия Красноярский край
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