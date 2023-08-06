Минобороны сообщило об ударах Су-34 по пунктам дислокации ВСУ

Бомбардировщики Су-34 российской группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью управляемых бомб. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Нанесены удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка и 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ивановское», — сказал собеседник агентства.

УМПК — это универсальный модуль планирования и коррекции. Устройство крепится к свободнопадающей бомбе и делает ее управляемой. Модуль оснащен раскладным крылом и рулями, а также системой управления. Последняя предназначена для автонаведения бомбы на цель.

Кроме того штурмовики Су-25 нанесли удары по местам сосредоточения личного состава украинских войск на лисичанском, соледаро-артемовском, а также авдеевском и марьинском направлениях, добавил Астафьев.

Российское Минобороны регулярно отчитывается об ударах по украинским позициям, в том числе с помощью авиации. Накануне начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил об авиаударах по пунктам временной дислокации и местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ близ сел Старомайорское и Макаровка. Минобороны в ежедневной сводке также отчитывалось об ударах по украинским позициям с участием авиации.