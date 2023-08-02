Минобороны сообщило о срыве пяти атак ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: авиация и артиллерия сорвали пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

Авиация и артиллерия российской группировки войск «Центр» сорвали пять атак штурмовых групп механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

«На краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударов авиации группировки войск «Центр» отражено и сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ», — сказал он.

Кроме того, военные группировки захватили семь украинских опорных пунктов близ сел Кармазиновка и Червонопоповка в Луганской народной республике (ЛНР), добавил Савчук. Потери противника по оценке российской стороны составили более 100 человек. Также ВСУ потеряли одну боевую бронированную машину и 3 три пикапа, были поражены гаубицы Д-30 и «Мста-Б», а также два миномета.

Российское Минобороны регулярно отчитывается о срыве украинских атак на различных направлениях. Накануне ведомство сообщило, что на краснолиманском направлении авиация и артиллерия отразили три атаки ВСУ близ населенных пунктов Райгородка, Невское и Червоная Диброва в ЛНР. В окрестностях села Терны Донецкой Народной Республики (ДНР) военные пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, говорилось в ежедневной сводке.

Потери украинской стороны на этом направлении в течение суток ведомство оценило более чем в 75 военнослужащих. Также Киев потерял три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30 и две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика», говорили в Минобороны.