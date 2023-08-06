Число жертв оползня в Грузии выросло до 17

Число жертв оползня, который сошел на горном курорте Шови в Грузии 3 августа, выросло до 17. Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, передает Interpress News со ссылкой на МВД Грузии. Ранее сообщалось о 16 погибших, в том числе россиянке.

Оползень сошел на территории курортного поселка Шови в высокогорном регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 3 августа. По предварительным данным, сошло около 2 млн куб. м земли. В районе бедствия разрушены мосты и дороги, повреждены здания и линии электропередачи, связь работает с перебоями. Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили называл ситуацию в зоне бедствия «очень тяжелой».

Погибшая россиянка, Ксения Тричева, была уроженкой Перми. Девушка родилась в 1991 году.

Всего к вечеру 5 августа были установлены личности семи жертв, говорил глава МЧС Грузии Темура Мгебришвили. За день спасатели обнаружили в зоне бедствия шесть тел. В спасательной операции участвуют около 400 сотрудников МЧС, также к поискам привлекли полицию и военных.

Понедельник, 7 августа, объявлен в Грузии днем траура.