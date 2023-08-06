Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму в ДТП в Подмосковье

Певица и актриса Лада Дэнс (настоящая фамилия — Волкова) получила черепно-мозговую травму в аварии, в которую попала вечером 5 августа в Подмосковье. Об этом сообщают телеграм-каналы «112» и Mash, а также телеканал РЕН ТВ.

Как утверждают Baza и Mash, у артистки также диагностировали сотрясение мозга и ушиб позвоночника.

Состояние певицы оценивается как тяжелое, сообщил РЕН ТВ концертный директор артистки Сергей Пудовкин. Он добавил, что исполнительницу доставили в больницу на вертолете. Лада Дэнс, по словам Пудовкина, возвращалась с выступления на корпоративе и была в автомобиле одна. Пудовкин уточнил ТАСС, что певица находится в клиническом госпитале им. Н. Бурденко.

Авария произошла на 52-м километре трассы М-2 «Крым» рядом с подмосковным Подольском около 18:20 мск. Водитель легкового автомобиля врезался в две другие машины, которые столкнулись ранее и стояли на проезжей части. По информации МВД, травмы получили четыре человека, всех их госпитализировали. Имена пострадавших ведомство не называло.

Ладе Дэнс 56 лет. Она родилась в Калининграде, в конце 1980-х выступала в группе «Женсовет», позднее начала сольную карьеру. Среди ее известных песен — «Девочка-ночь», «Аромат любви», «Один раз в год сады цветут» (кавер на оригинальную композицию Анны Герман). Всего в дискографии певицы семь альбомов, следует из информации на ее сайте.

Лада Дэнс сыграла одну из главных ролей в телесериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», принимала участие в картинах «Мой личный враг (2005), «Путь» (2009) и «Смешанные чувства» (2014).