В городе на юго-западе Германии выпал сильный град. Видео

В городе Ройтлинген на юго-западе Германии выпало до 30 см града

Гроза с градом обрушилась на Ройтлинген вечером 4 августа, его улицы затопило. Город оказался покрыт слоем града, который в некоторых местах достиг 30 см. Размер одной градины достигал 1,8 см, пишет Suddeutsche Zeitung

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В городе Ройтлинген на юго-западе Германии (федеральная земля Баден-Вюртемберг) выпало рекордное количество града, в некоторых местах его слой достигал 30 см, пишет Suddeutsche Zeitung.

Гроза с градом обрушилась на город вечером 4 августа, пишет издание. За короткий период времени в Ройтлингене выпало большое количество осадков: системы водоотвода, по данным властей, перестали справляться с прибывающей водой уже через несколько минут. Были затоплены автостоянки, подвалы и жилые дома. Улицы оказались покрыты толстым слоем града, на улицы выехала снегоуборочная техника. Убирать улицы вышли около 290 сотрудников муниципальных служб.

Как отмечает издание, слой не сошел до конца и к вечеру 5 августа. Диаметр градин, по его данным, достигал 1,8 см.

В последний раз такое количество осадков выпадало в Ройтлингене (в городе проживает порядка 118 тыс. человек) около десяти лет назад, пишет Reutlinger General-Anzeiger. При этом представитель Метеорологической службы Германии заявил в беседе с газетой, что такой шторм в этом районе «не исключительный». Ройтлинген, по его словам, часто подвергается ударам стихии.

Как отмечает Suddeutsche Zeitung со ссылкой на власти, при шторме и от его последствий никто не пострадал. Серьезных повреждений городская инфраструктура не получила, пишет Tagesschau.