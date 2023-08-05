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Пушилин сообщил о гибели двух женщин после обстрела Донецка и Горловки

Врио главы ДНР Пушилин: в Донецке и Горловке в результате обстрела погибли две женщины
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Военная операция на Украине
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В результате обстрела со стороны ВСУ погибли две женщины — в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Ранения получили девять человек в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке. Повреждены десять жилых домов в Горловке, Донецке и Ясиноватой, а также один объект гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка.

По словам Пушилина, в ДНР зафиксировано 48 обстрелов со стороны ВСУ за сутки, всего выпущено 175 боеприпасов из артиллерии. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) утверждает, что украинские военные вели огонь с позиций, расположенных в районе села Новоселовка Первая.

Населенные пункты ДНР регулярно подвергаются обстрелам. Накануне в результате ударов со стороны ВСУ пострадали два человека в Петровском и Киевском районах Донецка, повреждения получили девять домов и два объекта гражданской инфраструктуры в этих же районах, сообщало представительство республики в СЦКК.

Под обстрел 4 августа также попали Никитовский район Горловки, Ясиноватский район, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, Червоногвардейский район города Макеевки, поселки Старомихайловка и Еленовка. Всего, по данным представительства, было выпущено 227 различных боеприпасов.

Пушилин сообщил о гибели двух женщин после обстрела Донецка и Горловки
Пушилин сообщил о гибели двух женщин после обстрела Донецка и Горловки

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Теги
ДНР Донецк Горловка обстрел Денис Пушилин
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