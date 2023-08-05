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В Карелии в аварии с маломерным судном пострадали 10 человек

Минздрав Карелии сообщил о 10 пострадавших на перевернувшемся судне
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков со ссылкой на данные территориального центра медицины катастроф.

По предварительным данным, пострадали десять человек, написал он в своем телеграм-канале.

На место выехала бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориального центра медицины катастроф, добавил министр.

Данных о погибших, по словам Охлопкова, пока нет.

Поселок Тиурула расположен у одного из заливов в северо-западной части Ладожского озера, неподалеку от границы с Ленинградской областью.

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Карелия корабль пострадавшие
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