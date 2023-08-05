Общество ,
0
В Карелии в аварии с маломерным судном пострадали 10 человек
Минздрав Карелии сообщил о 10 пострадавших на перевернувшемся судне
В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков со ссылкой на данные территориального центра медицины катастроф.
По предварительным данным, пострадали десять человек, написал он в своем телеграм-канале.
На место выехала бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориального центра медицины катастроф, добавил министр.
Данных о погибших, по словам Охлопкова, пока нет.
Поселок Тиурула расположен у одного из заливов в северо-западной части Ладожского озера, неподалеку от границы с Ленинградской областью.