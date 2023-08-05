Путин поздравил летчика-ветерана со столетним юбилеем

Николай Кульпов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Президент Владимир Путин поздравил летчика, ветерана Великой Отечественной войны Николая Кульпова с днем рождения — ему исполнилось 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы, как никто другой, понимаете ценность подлинной дружбы и братства по оружию в борьбе за правое дело. Тем важнее Ваша многолетняя общественная и просветительская деятельность, направленная на сохранение исторической правды, на упрочение дружбы и взаимопонимания между народами», — заявил Путин в своей поздравительной телеграмме.

Николай Кульпов, военный летчик в отставке, родился в 1923 году в деревне Погорелица Ивановской области. Он окончил сперва текстильный техникум, а затем поступил в летную школу и получил специальность «летчик-бомбардировщик». За первые 15 успешных вылетов Кульпов получил медаль «За боевые заслуги», позже был награжден орденами Отечественной войны и Красной Звездой. После службы он более десяти лет проработал на заводе «Газстройдеталь» и затем почти 20 лет преподавал военное дело в механическом техникуме транспортного строительства.