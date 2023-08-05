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NASA сообщило о восстановлении связи с зондом «Вояджер-2»

NASA: связь с зондом «Вояджер-2» полностью восстановлена
Фото: JPL-Caltech / NASA
Фото: JPL-Caltech / NASA

Связь с космическим зондом «Вояджер-2», который несет на борту «Золотую пластинку» — послание инопланетянам, полностью восстановлена. Об этом сообщило NASA.

Диспетчерам миссии потребовалось 37 часов, чтобы узнать, смог ли зонд «поймать» команду, запущенную аппарату. По задумке, он должен был переориентироваться и повернуть свою антенну в сторону Земли. После этого космический корабль начал пересылать телеметрические данные NASA, что говорит о его нормальной работе.

«Вояджер-2» находится в 20 млрд км от Земли. 28 июля NASA сообщало, что ошибочные команды, отправленные зонду, вызвали отклонение его антенны от Земли на два градуса, после чего он перестал получать новые команды и передавать данные.

Зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2» были запущены в 1977 году. Предполагалось, что зонды прослужат всего пять лет, но в итоге они работают почти 46 лет, что делает «Вояджеры» самой продолжительной миссией NASA. «Золотой диск» представляет собой послание инопланетным цивилизациям, которое содержит записи звуков природы, музыку, приветствия на 55 языках и 115 слайдов с фотографиями жизни на Земле. Два таких диска закреплены на борту «Вояджеров».

Теги
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