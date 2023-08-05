Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

Первый президент Якутии Михаил Николаев умер в возрасте 85 лет

Первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев умер в возрасте 85 лет, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

«До последнего дня он жил интересами людей. И в последнем нашем разговоре, как всегда мы много говорили о будущем Якутии, благополучии ее жителей. Кто бы знал, что таких душевных разговоров больше не повторится... Это горе», — написал он.

Николаев был председателем Президиума Верховного Совета Якутской АССР с 1989 по 1990 и председателем Верховного Совета Якутской АССР / Якутской ССР с 1990 по 1991 года.

В 1991 года он стал первым президентом Якутии. Николаев занимал этот пост до 2002 года, после чего был назначен заместителем председателя Совета Федерации, где работал до 2010 года.

В 2011 был избран депутатом Госдумы. В 2016 после истечения срока мандата стал Государственным советником Республики Саха. Он занимал эту должность вплоть до 2023 года.