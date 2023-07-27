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Умер сенатор от Тульской области Игорь Панченко

Сенатор от Тульской области Игорь Панченко умер в возрасте 60 лет
Игорь Панченко руководил заводом тяжелой промышленной арматуры в Тульской области, представлял регион в Совфеде с 2014 года. Ему было 60 лет
Игорь Панченко
Игорь Панченко (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Сенатор Игорь Панченко, представлявший в Совете Федерации Тульскую областную думу, умер 26 июля в возрасте 60 лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа. Там сообщили, что Панченко долго болел.

Прощание с сенатором пройдет в пятницу, 28 июля, в Алексине в Тульской области.

Панченко родился в 1963 году. Окончил Тульский политехнический институт. В 1985 году пришел работать на завод «Тяжпромарматура» в Алексине (специализируется на разработке и производстве трубопроводной арматуры для нефтяной, газовой, химической, энергетической промышленности), а в 2000 году возглавил предприятие. Эту должность он занимал до 2014 года.

В 2004 году Панченко избрали в Тульскую облдуму, где он возглавил комитет по бюджету и финансам. Занимал должность председателя регионального парламента, а в сентябре 2014 года стал сенатором. В 2019 году Панченко переизбрали в Совфед, срок его полномочий должен был истечь в 2024 году.

Сенатор награжден орденом Почета, ему также присвоили звание «Почетный гражданин Тульской области».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
сенатор Совет Федерации Тульская область
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