branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
Спасатели сообщили о повреждении танкера в Керченском проливе из-за ВСУ Политика, 02:16
Россия выдала Таджикистану обвиняемого в убийстве 22 человек Общество, 01:59
Валенса рассказал о смене эпох и грядущем дне свободы Политика, 01:45
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Советник Аксенова опроверг атаку на Крымский мост Политика, 01:23
В Саудовской Аравии подтвердили намерение провести встречу по Украине Политика, 01:16
По Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта Политика, 00:44
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Не сдавшим языковой экзамен россиянам предпишут покинуть Латвию Политика, 00:18
Курский губернатор сообщил о сброшенных взрывных устройствах с дрона Политика, 00:18
Трамп не признал вину по новым обвинениям в деле о секретных документах Политика, 00:03
Злые титаны: почему на Западе радуются гибели миллиардеров Pro, 00:01
Что известно о решившей покинуть сборную России фигуристке Самоделкиной Спорт, 00:00
Россиянка обыграла скандальную украинскую теннисистку на турнире в США Спорт, 04 авг, 23:50
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 04 авг, 23:44
Общество ,  
0 

Россия выдала Таджикистану обвиняемого в убийстве 22 человек

Генпрокуратура России выдала Таджикистану обвиняемого в убийстве 22 человек

Россия удовлетворила запрос Таджикистана об экстрадиции Юсуфа Салихова для привлечения к уголовной ответственности за убийство 22 человек, в том числе беременной женщины, сообщили в Генпрокуратуре России.

Следствие считает, что 14 октября 1992 года мужчина с целью хищения имущества совершил разбойное нападение в селе Сарбанд. Он проник в дом потерпевшего, где находились его родственники, после чего расстрелял их из автомата. Тела он облил бензином и поджег. Двоим потерпевшим удалось выжить. После этого Салихов уехал из Таджикистана и долгое время скрывался на территории России.

Суд города Бохтар 10 марта 2022 года дал разрешение на применение меры пресечения в виде заключения Салихова под стражу. Мужчину объявили в розыск.

«Выдача обвиняемого стала возможной благодаря высокому уровню взаимодействия прокуратур Российской Федерации и Республики Таджикистан», — говорится в сообщении.

В марте Россия выдала Китаю гражданина страны, обвиняемого в убийстве полицейского.

«По информации китайской стороны, в январе 1996 года фигурант совершил убийство полицейского и скрылся от правосудия», — сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, уточнив, что мужчина был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

Читайте на РБК Pro
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Чему научиться у «Волка с Уолл-стрит»: откровения лучшего продавца в мире
«Я ел как наркоман»: актер Уилл Смит — о сбалансированном питании
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях

Она отметила, что в декабре 2021 года гражданин Китая был задержан в Волгоградской области, а запрос КНР о его выдаче был удовлетворен Генпрокуратурой России.

Теги
Таджикистан экстрадиция Генпрокуратура
Материалы по теме
В посольстве пообещали содействовать экстрадированному в США россиянину
Политика
Задержанного в Эстонии россиянина экстрадировали в США
Политика
В Россию из Парагвая экстрадируют разыскиваемого 20 лет участника ОПГ
Общество