Россия выдала Таджикистану обвиняемого в убийстве 22 человек

Россия удовлетворила запрос Таджикистана об экстрадиции Юсуфа Салихова для привлечения к уголовной ответственности за убийство 22 человек, в том числе беременной женщины, сообщили в Генпрокуратуре России.

Следствие считает, что 14 октября 1992 года мужчина с целью хищения имущества совершил разбойное нападение в селе Сарбанд. Он проник в дом потерпевшего, где находились его родственники, после чего расстрелял их из автомата. Тела он облил бензином и поджег. Двоим потерпевшим удалось выжить. После этого Салихов уехал из Таджикистана и долгое время скрывался на территории России.

Суд города Бохтар 10 марта 2022 года дал разрешение на применение меры пресечения в виде заключения Салихова под стражу. Мужчину объявили в розыск.

«Выдача обвиняемого стала возможной благодаря высокому уровню взаимодействия прокуратур Российской Федерации и Республики Таджикистан», — говорится в сообщении.

В марте Россия выдала Китаю гражданина страны, обвиняемого в убийстве полицейского.

«По информации китайской стороны, в январе 1996 года фигурант совершил убийство полицейского и скрылся от правосудия», — сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, уточнив, что мужчина был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

Она отметила, что в декабре 2021 года гражданин Китая был задержан в Волгоградской области, а запрос КНР о его выдаче был удовлетворен Генпрокуратурой России.