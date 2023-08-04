Медведев на латыни оценил приговор Навальному и данные о ВВП России

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал в одном посте в Telegram две темы — оценку российской экономики и приговор оппозиционеру Алексею Навальному — фразой Sic fata voluerunt. В переводе с латыни она означает «так было угодно судьбе».

В таблице организации World Economics с оценкой роста экономик разных стран к 2030 году (на основе данных Всемирного банка и МВФ) Россия занимает пятое место. Медведев отметил, что этот показатель сохранен «несмотря на безумные санкции и объявленную нам войну». По оценкам организации, в 2022 году объем ВВП мог составить $5,5 млрд, а к 2030-му может вырасти до $5,9. Лидеру списка, Китаю, World Economics предсказывает рост с $31 млрд до $49 млрд за тот же период. Далее следуют США, Индия и Япония.

Оппозиционер Алексей Навальный в пятницу, 4 августа, был приговорен судом по делу об организации экстремистского сообщества к 19 годам колонии особого режима. Бывшего технического директора YouTube-канала «Навальный Live» Даниэля Холодного, который также проходил по делу, приговорили к восьми годам колонии общего режима. Экстремистским сообществом власти считают Фонд борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией.