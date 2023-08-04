branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 16:23
Медведев на латыни оценил приговор Навальному и данные о ВВП России Политика, 21:52
Захарова назвала абсурдными попытки переговоров по Украине без России Политика, 21:38
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 21:33
Один из ведущих шахматистов России вслед за женой вылетел из Кубка мира Спорт, 20:48
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 20:41
Судья получил травму во время матча РПЛ и не смог продолжить встречу Спорт, 20:34
Звонарева впервые за год вышла в финал турнира WTA в парах Спорт, 20:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Водитель открыл стрельбу рядом с Кремлем и ранил человека Общество, 20:20
Остановиться, подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 20:10
ВОЗ оценила как очень высокий риск распространения холеры в мире Общество, 19:58
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:54
Индекс Мосбиржи завершил торговую сессию ниже 3100 пунктов Инвестиции, 19:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:44
ЕС назвал приговор Навальному элементом политического преследования Политика, 19:39
Дело Навального ,  
0 

Медведев на латыни оценил приговор Навальному и данные о ВВП России

Зампред Совбеза Медведев на латыни оценил приговор Навальному и данные о ВВП России
Сюжет
Дело Навального
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал в одном посте в Telegram две темы — оценку российской экономики и приговор оппозиционеру Алексею Навальному — фразой Sic fata voluerunt. В переводе с латыни она означает «так было угодно судьбе».

В таблице организации World Economics с оценкой роста экономик разных стран к 2030 году (на основе данных Всемирного банка и МВФ) Россия занимает пятое место. Медведев отметил, что этот показатель сохранен «несмотря на безумные санкции и объявленную нам войну». По оценкам организации, в 2022 году объем ВВП мог составить $5,5 млрд, а к 2030-му может вырасти до $5,9. Лидеру списка, Китаю, World Economics предсказывает рост с $31 млрд до $49 млрд за тот же период. Далее следуют США, Индия и Япония.

Оппозиционер Алексей Навальный в пятницу, 4 августа, был приговорен судом по делу об организации экстремистского сообщества к 19 годам колонии особого режима. Бывшего технического директора YouTube-канала «Навальный Live» Даниэля Холодного, который также проходил по делу, приговорили к восьми годам колонии общего режима. Экстремистским сообществом власти считают Фонд борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией.

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Алексей Навальный экономика России Россия
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
ЕС назвал приговор Навальному элементом политического преследования
Политика
Экс-координатор штаба Навального в Барнауле получил девять лет колонии
Политика
Навального отправили в ШИЗО до приговора
Политика