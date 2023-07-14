Суд запретил сделку с «дочкой» СУЭК из-за связи с недружественным Кипром

Росреестр остановил сделку по продаже недвижимости с участием «дочки» СУЭК из-за того, что ее конечным владельцем является зарегистрированная на недружественном Кипре компания. Арбитражный суд признал правомерность этого решения

Фото: Арбитражный суд Кемеровской области

Арбитражный суд Кемеровской области в начале июня признал законным решение Росреестра приостановить регистрацию сделки АО «СУЭК-Кузбасс» по покупке девяти объектов недвижимости у ООО «Энергосервис». Решение суда есть в картотеке арбитражных дел, внимание на дело обратила газета «Коммерсантъ».

Речь идет о продаже девяти объектов в Кемеровской области, в том числе о земельных участках площадью около 2 тыс. кв. м, сооружениях для электроснабжения и подстанциях. «СУЭК-Кузбасс» подписала договор о покупке этой недвижимости у ООО «Энергосервис» в декабре 2022 года, после чего обратилась в Росреестр с просьбой зарегистрировать переход права собственности, однако Росреестр в регистрации сделки отказал.

Ведомство указало, что юридически обе компании подконтрольны организациям из признанного недружественным государства: 92% акций «СУЭК-Кузбасс» принадлежат АО «СУЭК», которым, в свою очередь владеет зарегистрированная на Кипре AIM Capital Se, а «Энергосервис» полностью принадлежит кипрской Erglis Ltd. Согласно базе данных СПАРК, до 2017 года ООО «Энергосервис» также принадлежало АО «СУЭК».

СУЭК является крупнейшим производителем угля в России (более 100 млн т в год, из них на экспорт в 2021 году было отправлено 54,5 млн т), а также одним из ведущих продавцов теплоэнергии. В составе компании 27 угольных шахт и разрезов и 27 электростанций. В структуре выручки продажи угля занимают 61,2%, поставки электричества и тепла — 35,8%, услуги логистики (перевалка грузов и ж/д перевозки) — 3%. По состоянию на конец 2021-го 92,2% акций СУЭК косвенно принадлежало семье миллиардера Андрея Мельниченко (попал под санкции ЕС в марте 2022 года). В марте 2022 года пресс-служба группы сообщила, что Мельниченко более не является ее бенефициаром и покинул совет директоров компании. По словам источников РБК, еще до введения санкций, 8 марта, бизнесмен отказался от этой роли и бенефициаром траста, который контролирует СУЭК и «Еврохим» (производит удобрения), автоматически стала его супруга. При этом она не контролирует эти две компании — их контролирует траст. «Коммерсантъ» указывает, что у жены Мельниченко Александры нет российского гражданства, она имеет только сербское и хорватское (недружественное) гражданство.

Так как оба юридических лица, зарегистрированных в России, контролируются компаниями из недружественных стран, Росреестр указал, что сторонам необходимо заручиться согласием на сделку у правительственной комиссии, согласно указу президента России № 81 от 1 марта 2022 года, либо доказать, что конечными бенефициарами компаний являются российские юридические и физические лица, раскрыв эту информацию согласно российским законам.

Однако компания решила «не раскрывать лиц, осуществляющих контроль над покупателем и продавцом через иностранные юрлица». Источники «Коммерсанта» на рынке подтверждали, что кипрская Erglis, владеющая «Энергосервисом», относится к СУЭК и контролируется семьей Мельниченко. При этом в СУЭК связь с Erglis отрицают. Представитель компании сообщил «Коммерсанту», что продавец по сделке «не является участником группы». По его словам, стороны обсуждают необходимость получения дополнительных документов для реализации сделки и анализируют возможность обжаловать решение суда.