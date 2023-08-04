После взрыва газа в Канске пострадали 11 человек, семь из них госпитализированы

Число пострадавших при взрыве газа в Канске увеличилось до 11 человек

Фото: МЧС России по Красноярскому краю

После взрыва газа в жилом доме в Канске Красноярского края пострадали 11 человек, семь из них госпитализированы, сообщили РБК в пресс-службе регионального Минздрава.

«Из числа госпитализированных у двоих состояние оценивается как тяжелое. У остальных средняя степень тяжести либо легкая», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, среди пострадавших нет несовершеннолетних.

Взрыв в пятиэтажке на улице Каландаришвили, дом 19, произошел около 18:00 по местному времени (14:00 по мск). По данным Следственного комитета, бытовой газ взорвался во время работ по замене трубопровода.

ТАСС писал, что из дома эвакуировали 200 человек, 20 из них — дети. В региональном МЧС сообщили, что к 18:15 (14:15 мск) пожар ликвидировали, огонь охватил 30 кв. м. Были повреждены межкомнатные перегородки, окна и двери в пострадавшей квартире и квартирах соседей.