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Как взрывом газа в Канске в жилой пятиэтажке вынесло окна. Видео
Появились кадры с места взрыва газа в Канске в жилой пятиэтажке
В городе Канске в Красноярском крае взрывом газа выбило стекла в жилой пятиэтажке. Взрыв произошел в квартире в доме во время замены труб для газа на третьем этаже. За медицинской помощью после взрыва обратились 11 человек, из них семь увезли в больницы. Двое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
На видео с места происшествия видно, что спасатели перекрыли улицу Каландаришвили, где стоит дом. Взрывом выбило окна на нескольких этажах. Следователи возбудили уголовное дело и начали расследование.