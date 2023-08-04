Как взрывом газа в Канске в жилой пятиэтажке вынесло окна. Видео

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В городе Канске в Красноярском крае взрывом газа выбило стекла в жилой пятиэтажке. Взрыв произошел в квартире в доме во время замены труб для газа на третьем этаже. За медицинской помощью после взрыва обратились 11 человек, из них семь увезли в больницы. Двое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

На видео с места происшествия видно, что спасатели перекрыли улицу Каландаришвили, где стоит дом. Взрывом выбило окна на нескольких этажах. Следователи возбудили уголовное дело и начали расследование.