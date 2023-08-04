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Самарский министр здравоохранения опроверг информацию о своем задержании

Министр здравоохранения Самарской области Бенян опроверг информацию о своем задержании
Армен Бенян
Армен Бенян (Фото: Министерство здравоохранения Самарской области)

Глава Министерства здравоохранения Самарской области Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Министр заявил, что находится на рабочем месте.

«Вчера, 3 августа, я был вызван в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов», — рассказал он. Бенян добавил, что после приступил к исполнению своих должностных обязанностей.

По словам министра, ведомство работает в обычном режиме.

Накануне ТАСС сообщал, что в министерстве здравоохранения Самарской области проводят обыски. По данным 63.ru и телеграм-канала Baza, Армена Беняна задержали. При этом «КП-Самара» заявил, что «о задержании министра речь пока не идет».

О задержании министра Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева писал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Он добавил, что их подозревают в мошенничестве в областных лечебных учреждениях. Расследование ведет полиция Самары.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что Майрамукаев задержан по подозрению в мошенничестве, расследование уголовного дела продолжается.

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Бенян возглавил областной Минздрав летом 2020 года. Прежде он работал в больнице Середавина, одном из главных COVID-госпиталей региона, где был заведующим хирургическим торакальным отделением, а в 2019-м стал главврачом. В 2018-м Бенян был главным врачом соревнований FIFA в Самаре, в том году в городе проходили матчи чемпионата мира.

Теги
Самарская область Минздрав задержания обыски
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