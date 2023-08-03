Силовики пришли с обысками в минздрав Самарской области

Причина обысков пока не известна. Baza и 63.ru пишут о задержании министра здравоохранения региона Армена Беняна. Источник «КП» говорит, что о задержании пока речи не идет

Фото: Никита Попов / РБК

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

О визите силовиков в минздрав региона также пишет портал 63.RU. По его данным, министра Армена Беняна задержали, в здании работают ФСБ и МВД. О задержании Беняна пишет и телеграм-канал Baza. По информации канала, также был задержан замминистра Асланбек Майрамукаев, руководящий департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения.

При этом источник «КП-Самара» в правоохранительных органах заявил, что «о задержании министра речь пока не идет».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Самарской области, в пресс-службу минздрава региона и направил запрос в УФСБ России по Самарской области

Бенян возглавил областной минздрав летом 2020 года. Прежде он работал в больнице Середавина, одном из главных COVID-госпиталей региона, где был заведующим хирургическим торакальным отделением, а в 2019-м стал главврачом. В 2018-м Бенян был главным врачом соревнований FIFA в Самаре, в том году в городе проходили матчи чемпионата мира.