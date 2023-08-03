Силовики пришли с обысками в минздрав Самарской области

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 101,93 (+1,23) Инвестиции, 02 авг, 17:02 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 92,84 (+1,07) Инвестиции, 02 авг, 17:02
Кого играла Ирина Мирошниченко. Видео Общество, 13:49
Власти Курской области объяснили выдачу теробороне карабинов «Сайга» Политика, 13:43
Индия решила ограничить импорт ноутбуков, планшетов и компьютеров Общество, 13:43
Дочь Тутберидзе оценила дебют под грузинским флагом Спорт, 13:34
Песков не увидел близкой перспективы создания общих валют блоками стран Экономика, 13:31
Суд оштрафовал Apple на ₽400 тыс. за неудаление двух подкастов Технологии и медиа, 13:27
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Лондон назвал мины под сорняками причиной медленного наступления ВСУ Политика, 13:22
Российский хоккеист умер от клещевого энцефалита в 17 лет Спорт, 13:13
Активиста приговорили к 1,5 годам за антивоенные лозунги на магазине Политика, 13:11
Как общаться с людьми, чей мозг работает по-другому Pro, 13:09
В Москве осудили украинца за попытку вывезти блоки для истребителя Су-27 Общество, 12:53
Банк России внес Московскую биржу в реестр операторов обмена ЦФА Крипто, 12:50
Умерла Ирина Мирошниченко. 5 ярких ролей актрисы в кино Life, 12:48
Политика ,  
0 

Силовики пришли с обысками в минздрав Самарской области

Силовики пришли с обысками в минздрав Самарской области
Причина обысков пока не известна. Baza и 63.ru пишут о задержании министра здравоохранения региона Армена Беняна. Источник «КП» говорит, что о задержании пока речи не идет
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

О визите силовиков в минздрав региона также пишет портал 63.RU. По его данным, министра Армена Беняна задержали, в здании работают ФСБ и МВД. О задержании Беняна пишет и телеграм-канал Baza. По информации канала, также был задержан замминистра Асланбек Майрамукаев, руководящий департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения.

При этом источник «КП-Самара» в правоохранительных органах заявил, что «о задержании министра речь пока не идет».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Самарской области, в пресс-службу минздрава региона и направил запрос в УФСБ России по Самарской области

Бенян возглавил областной минздрав летом 2020 года. Прежде он работал в больнице Середавина, одном из главных COVID-госпиталей региона, где был заведующим хирургическим торакальным отделением, а в 2019-м стал главврачом. В 2018-м Бенян был главным врачом соревнований FIFA в Самаре, в том году в городе проходили матчи чемпионата мира.

Авторы
Теги
При участии
Анастасия Серова
Самарская область Минздрав обыски
Материалы по теме
Силовики пришли с обысками к экс-депутатам Госдумы
Политика
Силовики пришли с обысками в главное здание Федеральной таможенной службы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter