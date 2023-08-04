Крупный пожар возле автоцентра Lada Яхрома. Видео

Пожарные локализовали пожар на складе с пластиком в Подмосковье

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Пожарные локализовали возгорание на складе с резиной и пластиком в Яхроме в Московской области. Локализовать пожар удалось на площади в 1950 кв. м, сообщили в МЧС. Загорелись два склада с резиной и пластиком возле автомобильного центра Lada. Пламя охватило здания по адресу Шлюзовый переулок, дом 1, на месте работали пожарные расчеты.

При этом пожар охватил площадь размером 2,5 тыс. кв. м. Московская областная прокуратура начала проверку по факту пожара.

На видео, которое публикуют очевидцы, видно высокий столб черного дыма, который поднимается высоко в небо.