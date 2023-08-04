На трассе Челябинск — Екатеринбург столкнулись и загорелись легковая машина и грузовик

На трассе Челябинск — Екатеринбург после ДТП сгорели две машины

Фото: Al.geba / Shutterstock

Фура и легковая машина загорелись после столкновения на трассе между Челябинском и Екатеринбургом, на участке образовалась пробка, сообщает 74.ru. На место ДТП выехали сотрудники МЧС.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте, он не смог выбраться из горящей машины, сообщает «Екатеринбург онлайн». О пострадавших сообщений не было.

Столкновение произошло при движении автомобилей в попутном направлении, между встречными полосами на трассе есть отбойник.

«Движение организовано по правой полосе, направлена дорожная техника для устранения последствий, работают спецслужбы», — сообщили изданию в дорожном управлении «Южный Урал».

В начале марта в ДТП с грузовиком в Челябинской области погибли пять человек, в том числе четверо детей. Авария произошла на 117-м километре автодороги Челябинск — Троицк. «Водитель автомобиля ВАЗ-21102 столкнулся со встречно идущим большегрузом с полуприцепом «Ивеко», — сообщили тогда в региональном МВД.