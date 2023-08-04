В Туве задержали мужчину, убившего новорожденного сына

Фото: Владислав Шатило / РБК

Житель города Кызыл бросил на пол новорожденного ребенка, в результате чего тот скончался в реанимации от полученных травм. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Туве.

По данным следствия, утром 2 августа между сожителями возникла ссора, в ходе которой мужчина взял младенца и бросил на пол. Но женщина успела подхватить ребенка. После этого мужчина выхватил его из рук матери и вновь бросил на пол.

«Новорожденный незамедлительно был госпитализирован, однако, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался от полученных тяжких телесных повреждений», — рассказали в следственном управлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненное заключение.

Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение.

В конце июля следователи завели дело против жителя Комсомольска-на-Амуре, который выбросил из окна ребенка. Маленькую девочку госпитализировали, ей оказывается медицинская помощь.

По данным СК, жительница города наняла няню для дочери, которая оказывала услуги по месту своего проживания. Та, взяв девочку с собой, отправилась в гости к соседу с третьего этажа, где они начали распивать спиртные напитки. Ребенок заплакал, из-за чего пьяный мужчина сбросил его с балкона.