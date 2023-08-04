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В Туве задержали мужчину, убившего новорожденного сына

СК: в Туве задержали мужчину, убившего новорожденного сына
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Житель города Кызыл бросил на пол новорожденного ребенка, в результате чего тот скончался в реанимации от полученных травм. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Туве.

По данным следствия, утром 2 августа между сожителями возникла ссора, в ходе которой мужчина взял младенца и бросил на пол. Но женщина успела подхватить ребенка. После этого мужчина выхватил его из рук матери и вновь бросил на пол.

«Новорожденный незамедлительно был госпитализирован, однако, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался от полученных тяжких телесных повреждений», — рассказали в следственном управлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненное заключение.

Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение.

В конце июля следователи завели дело против жителя Комсомольска-на-Амуре, который выбросил из окна ребенка. Маленькую девочку госпитализировали, ей оказывается медицинская помощь.

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По данным СК, жительница города наняла няню для дочери, которая оказывала услуги по месту своего проживания. Та, взяв девочку с собой, отправилась в гости к соседу с третьего этажа, где они начали распивать спиртные напитки. Ребенок заплакал, из-за чего пьяный мужчина сбросил его с балкона.

Теги
СКР Тува новорожденный убийство задержание
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