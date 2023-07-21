В Комсомольске-на-Амуре мужчина сбросил ребенка с третьего этажа

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Следователи в Комсомольске-на-Амуре завели дело на местного жителя, который выбросил маленькую девочку из окна, сообщило управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Как рассказали в СК, жительница города наняла для своей дочери няню, которая оказывала услуги по месту своего проживания. Няня, взяв девочку с собой, отправилась в гости к соседу с третьего этажа, где стала распивать спиртные напитки. Ребенок заплакал, из-за чего пьяный мужчина сбросил девочку с балкона. Ребенка госпитализировали, ей оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего). Допрашиваются свидетели случившегося, решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, СК организовал проверки по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК) и халатности (293 УК), в ходе которых будет дана правовая оценка действиям матери ребенка и няни, а также уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«Комсомольская правда Хабаровск» со ссылкой на источник пишет, что родители ребенка нашли няню по объявлению, женщина жила в их доме. Пострадавшей девочке полтора года. В результате падения она получила черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Скорую на место происшествия вызвала няня, пишет «КП».

По данным «ДВ-новости», все произошло в доме № 50 на улице Орджоникидзе, скорую ребенку вызвали прохожие, которые обнаружили ребенка под окнами здания.