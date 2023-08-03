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В Екатеринбурге нашли тело мужчины, бросившего 5-летнюю дочь на площадке

МВД: в Екатеринбурге нашли тело отца, который оставил дочь на детской площадке
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Екатеринбурге нашли тело отца 5-летней дочери, которая была брошена им на детской площадке в микрорайоне Эльмаш, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

«На месте его обнаружения следов волочения и борьбы сыщики не обнаружили. Личные вещи из рюкзака, лежавшего рядом, не пропали. Поза, в которой находился мужчина, естественная. По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло быть злоупотребление опасными веществами», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что мужчина был судим за причастность к незаконному оборону наркотических веществ и освободился из мест лишения свободы в 2014 году.

«Ребенок по-прежнему находится в социальном детском учреждении и пробудет в нем до окончания разбирательства», — сообщили в полиции.

Утром 3 августа телеграм-канал Ural Mash сообщил, что отец пятилетней девочки Сони оставил ее на площадке в Екатеринбурге, сказал подождать и не вернулся. Ее нашли одну в одном из дворов. Девочку поместили в детский приют до обнаружения родителей.

В полиции утром сообщили, что нашли мать девочки. Ее опросили. «Законных представителей девочки могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание своих детей) либо по ст. 125 УК РФ (оставление ребенка в опасности). Кроме того, семью могут поставить на профилактический учет», — сообщали в ведомстве.

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Екатеринбург МВД Свердловская область
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