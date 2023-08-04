Два человека погибли в результате схода оползня на горном курорте Шови в Грузии

Два человека погибли в результате схода оползня в Грузии

Грузинские спасатели нашли тела двух человек в зоне схода оползня около курорта Шови в горном регионе Рача, сообщает Rustavi2 со ссылкой на МВД Грузии.

Тела обнаружили около гостиницы «Сансет Шови». Личности погибших пока не установлены. Тела отправили на экспертизу.

Оползень сошел днем 3 августа. Река вышла из берегов и подмыла горные породы, в результате масса земли накрыла здания в Раче, заявили в «Сансет Шови». По предварительным данным, при оползне сошло около 2 млн куб. м. земли.

Глава Онского муниципалитета Серго Хидешели рассказал, что инфраструктура курорта «фактически разрушена». Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе заявил, что масштабы стихийного бедствия очень велики.

В зоне бедствия оказались около 150 человек, их эвакуируют на вертолетах. По словам Карселадзе, после оползня на связь не выходят 44 человека.

В спасательной операции задействованы 400 человек, применяется тяжелая техника, в том числе экскаваторы, бульдозеры и погрузчики. Карселадзе подчеркнул, что в ликвидации последствий оползня участвуют все профильные министерства, службы и ведомства.