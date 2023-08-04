Sputnik узнал о протоколе на латвийского депутата из-за ругани с соседом

На экс-депутата сейма (парламента) Латвии от «Консервативных» Рейниса Знотиньша составили административный протокол из-за ругани с соседом, пишет «Sputnik Латвия».

Знотиньш, по данным издания, написал в соцсетях, что русскоязычный сосед напал на него после просьбы говорить по-латышски. Полиция, приехавшая на место, сочла виновником конфликта экс-депутата и составила на него административный протокол о мелком хулиганстве, утверждает Sputnik. Знотиньшу грозит предупреждение или штраф до €500.

Sputnik пишет, что в соцсетях появились видеокадры конфликта, на которых экс-депутат говорит соседу: «Государство — это я. Ты ватник. Вас всех вышлют из страны. Русский язык надо запретить».

Grani со ссылкой на ролик сообщает, что Знотиньш был пьян, вел себя агрессивно, велел своему соседу слушать его и называл себя лидером Латвии. Сосед по-латышски просил его идти домой, отмечая, что готов к разговору, если экс-депутат протрезвеет. Затем на видео слышна ненормативная лексика, между мужчинами началась драка. Полицию вызвали соседи. Прибывшие на место правоохранители отправили Знотиньша домой, но тот в ответ стал угрожать вызвать министра внутренних дел Мариса Кучинскиса.

После конфликта Знотиньш покинул ряды «Консервативных», сообщила партия в своем Twitter. В заявлении говорится, что экс-депутат «взял на себя ответственность за свое неэтичное поведение».