Посольство Киргизии направило ноту в МИД России из-за избиения таксиста

Посольство Киргизии направило ноту в МИД России из-за нападения на таксиста в Москве

Здание посольства Киргизии в Москве (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Посольство Киргизии направило официальную ноту в МИД России после нападения на таксиста в Москве, сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

На таксиста напали 18 июля, говорится в сообщении. Пострадавший не обращался в посольство. Дипломаты начали искать его после того, как видео избиения разошлось на YouTube.

Посольство связалось с пострадавшим, ему оказывают необходимую консульско-правовую помощь. По факту инцидента дипмиссией «принимаются все необходимые меры по защите прав и интересов пострадавшего соотечественника».

Как сообщает MSK1.RU, водителя, уроженца Киргизии, имеющего вид на жительство, зовут Шамиль Муратов. Он не разрешил пассажиру пить пиво в автомобиле. После этого пассажир начал бить таксиста.

Как пишет MSK1.RU, пассажира зовут Игорь Майсурадзе. Он заявил порталу, что «вскипел», а водитель сразу показался ему «хамом». По его словам, таксист после драки также применил перцовый баллончик, после чего Майсурадзе получил ожог глаза.

Муратов пошел в больницу после нападения. По данным MSK1.RU, ему поставили диагноз «ушибленная рана выше века и перелом челюсти». Таксист обратился в полицию, но заявление о побоях не приняли.