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В Казахстане решили проверить больницы после заражения пациентов ВИЧ

Генпрокуратура Казахстана: организована проверка после заражения пациентов больницы ВИЧ
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Генпрокуратура Казахстана организовала проверку медучреждений страны в связи с заражением трех пациентов одной из больниц ВИЧ-инфекцией, говорится на сайте ведомства.

На первом этапе планируется охватить проверками 549 медицинских учреждений. Заражение в условиях медицинского учреждения в Казахстане зафиксировано впервые за последние 10 лет, отметили в ведомстве.

Генпрокуратура расследует уголовное дело по части 3 статьи 118 Уголовного кодекса — заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), совершенное в отношении двух или более лиц.

У трех пациентов Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Алма-Аты обнаружили ВИЧ-инфекцию в середине июня. После этого было проведено эпидемиологическое расследование, в результате которого обследовали 745 человек, среди них 118 доноров крови и ее компонентов, 231 медицинский работник, 396 пациентов. Результаты всех обследований отрицательные, сообщало NewTimes.kz.

«Факт инфицирования троих пациентов ЦГКБ связан, вероятнее всего, с человеческим фактором, а именно с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала стандартов операционных процедур при проведении инвазивных манипуляций и отсутствием контроля за их деятельностью», — цитирует агентство выводы комиссии, которая расследовала инцидент.

В настоящее время все три пациента, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, поставлены на диспансерный учет в центр СПИД, им оказывают медицинскую и психологическую помощь за счет средств местного бюджета, сообщает NewTimes.kz. После проверки комиссии были уволены главврач горбольницы, главврач по эпидемиологии, заведующий реанимацией, главная медицинская сестра стационара и старшая медицинская сестра отделения реанимации.

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Казахстан ВИЧ Генпрокуратура
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