Индия решила ограничить импорт ноутбуков, планшетов и компьютеров

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Индия ввела ограничения на импорт ноутбуков, планшетов и персональных компьютеров, сообщает Reuters. Новые правила требуют получения специальной лицензии для ввоза этих товаров.

Как сообщает агентство, это решение «может сильно ударить» по таким компаниям, как Apple, Dell и Samsung, и вынудить их стимулировать производство своих изделий на предприятиях в Индии.

Как сообщает The Indian Express со ссылкой на Главное управление внешней торговли Индии, в новых правилах есть исключения. Например, ограничения не распространяются на компании, которые используют компьютерную технику в своей основной деятельности.

Помимо этого, лицензия на импорт не потребуется при провозе компьютеров в личном багаже, а также при заказе доставки не более одного товара из ограничительного списка.

Ноутбуки, планшеты и персональные компьютеры составляют около 1,5% от общего годового импорта Индии, причем почти половина из них приходится на Китай, сообщает Reuters со ссылкой на данные правительства. Многие планшеты Apple iPad и ноутбуки Dell импортируются в страну, а не производятся на месте. Экономист Emkay Global Мадхави Арора сообщил агентству, что цель ограничения заключается в «замещении определенных товаров, которые импортируются в значительной степени».